Sonntagnachmittag kam es in der Gemeinde Ebenthal zu einem Unfall, bei dem ein Jugendlicher verletzt wurde. Er stürzte im Wald mit seinem Quad 20 Meter ab und musste mit dem Hubschrauber geborgen werden.

Der Jugendliche musste mit dem Seil geborgen werden © Bergrettung Klagenfurt

Am Sonntag gegen 15.30 Uhr kam es in Kohldorf, Gemeinde Ebenthal, zu einem Verkehrsunfall mit einem Quad. Ein 14 Jahre alter Kärntner stürzte mit dem Gefährt rund 20 Meter in sehr steilem Gelände ab und wurde dabei schwer verletzt.