Eine 45-jährige Kärntnerin ist nach einem Unfall auf der A2 Höhe Pörtschach am 10. Februar verschwunden. Noch immer fehlt jede Spur von ihr. Selbst spezielle Personensuchhunde wie Bluthund "Kojak" finden sie nicht.

Die Rettungshundestaffel des Samariterbundes startete drei inoffizielle Suchaktionen nach der Vermissten © Rettungshundestaffel Samariterbund Kärnten

Polizei und Suchhunde tappen seit Wochen im Dunkeln: Seit inzwischen einem Monat wird eine 45 Jahre alte Frau aus der Gemeinde Mölbling vermisst, die am 10. Februar auf der Südautobahn A2 Höhe Pörtschach Ost in einen Unfall verwickelt war. Eine Zeugin will die Frau damals gesehen haben, wie sie nach dem Unfall auf eine Böschung zuging und verschwand.