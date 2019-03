Maximilian Grothaus und Daniela De Wilde-Grothaus betreiben das Einrichtungshaus Casa Viva am Alten Platz. Ein Gespräch über austauschbare Straßenzüge, den teuren Faktor Arbeit und die Lehren aus Reisen.

Das Ehepaar Grothaus betreibt das Einrichtungshaus Casa Viva seit fünf Jahren © Dieter Kulmer

Vor wenigen Tagen gab es einen Aufschrei: Der Alte Platz ist nicht mehr A-Zone, also die beste Einkaufsstraße in der Stadt Klagenfurt. Spüren Sie das als Händler in diesem Teil der Stadt?