In Pizzeria Aggressiver Gast löste Polizeieinsatz aus

47-Jähriger ließ sich Freitagabend in einem Lokal in Klagenfurt nicht beruhigen. Er musste vorübergehend festgenommen werden.

In Pizzeria

Die Polizei musste gerufen werden (Symbolfoto) © APA/Fohringer

Ein 47-jähriger Klagenfurter störte Freitag gegen 22 Uhr den Lokalbetrieb in einer Pizzeria in Klagenfurt. Die Polizei musste gerufen werden. Als die Polizisten eintrafen, verhielt sich der Mann weiter aggressiv und behinderte sie an der Amtshandlung.