In der Boulderhalle in Klagenfurt haben Interessierte die Möglichkeit, die Grundtechniken zu lernen oder zu vertiefen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch die Jüngsten haben beim Bouldern ihren Spaß © (c) DI Daniela Heiden

Beim Bouldern wird nicht nur die körperliche Kraft sondern auch die Psyche trainiert. Wer Gefallen an dieser Sportart findet, hat jetzt die Gelegenheit, die Grundtechniken zu erlernen beziehungsweise zu vertiefen. Die Naturfreunde starten in ihrer Boulderhalle in der Neckheimgasse 6 wieder mit ihren Kursen für Kinder, Studenten und Erwachsene.