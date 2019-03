Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im CCW finden pro Jahr mehr als 200 Veranstaltungen statt. Die Tendenz ist steigend © Peter Just

Das Congress Center in Pörtschach ist in die Jahre gekommen. Da es auch an Rentabilität mangelte, entschied sich die Gemeinde, ihren Teil am Veranstaltungszentrum zu verkaufen. Im Mai des Vorjahres erhielt der Miteigentümer, die "Reeder Immo GmbH" den Zuschlag. Hinter der Gesellschaft steht ip-media-Chef Martin Ramusch. "Wir arbeiten im Congress Center so, wie wir bei unseren Fernsehproduktionen arbeiten", sagt Gerfried Zmölnig, Geschäftsführer der "CCW Congress Center Wörthersee GmbH". Von der langjährigen Erfahrung und dem Know-How sollen die Kunden profitieren. So gibt es auch bei den kleineren Veranstaltungen einen Regieplan. "Jeder soll wissen, wer wofür zuständig ist und was der Kunde wünscht", sagt Zmölnig.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.