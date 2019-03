Tipp des Tages Vom Latzerl bis zum Kinderwagen

Rund 520 Standler werden am Samstag und am Sonntag in der Messehalle 4 bei der 17. Baby- und Kinderbörse gebrauchte Artikel anbieten.

Auf die Besucher warten zahlreiche Produkte © KK/Gert Eggenberger

In der Messehalle 4 geht dieses Wochenende die 17. Baby- und Kinderbörse über die Bühne. Die Verkaufsplattform für gebrauchte Baby- und Kinderartikel, die vor acht Jahren mit 60 Tischen in zwei Sälen gestartet ist, füllt heute eine der größten Messehallen. Rund 520 Verkäufer aus Kärnten und den umliegenden Bundesländern nehmen an dieser Veranstaltung teil und bieten an den beiden Tagen geschätzte 10.000 Produkte zum Kauf an, wobei am Samstag und Sonntag unterschiedliche Verkäufer vor Ort sind. Das Angebot reicht von Baby- und Kinderbekleidung über Kinderwägen und Spielsachen bis hin zu Artikeln für den täglichen Gebrauch. Für die kleinen Besucher bietet der Verein "Together" gegen eine freiwillige Spende Kinderschminken und T-Shirts-Bedrucken an.

Klagenfurt. Messehalle 4. Samstag, 9. März und Sonntag, 10. März, 8.30 bis 14 Uhr. Der Eintritt ist frei. www.dersparfuchs.at