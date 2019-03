Hannes Androsch und Sohn Gregor Rothschedl kündigen für Herbst 2019 den Spatenstich für neue Mental-Klinik mit 50 Zimmern nahe dem bestehenden Vivamayr Gesundheitszentrum in Maria Wörth an. Ausbaupläne auch in Altaussee.

© A. Winkler

Schon im Mai des Vorjahres lüftete die Kleine Zeitung Pläne für eine neue Vivamayr-Klinik am Wörthersee. Nun sind Bewilligungen und Pläne gereift. Auf einer Pressekonferenz in Maria Wörth kündigte Vivamayr-Gründer Hannes Androsch am Freitag den Spatenstich für Herbst 2019 an. Haupteigentümer des bestehenden Vivamayr Gesundheitzentrums in Maria Wörth ist sein Sohn Gregor Rothschedl (22), der aufgrund einer Prüfung bei seinem Architektur-Studium, nicht bei der Präsentation anwesend war. Er ließ aber erklären, dass es dabei um eine Investition im Volumen von 30 Millionen Euro handle. Es geht um eine hochmoderne Mental-Klinik mit 50 Zimmern, für pychische Gesundheit von Privatpatienten. "Am bisherigen Standort steht die Entgiftung und Entschlackung unserer Gäste mittels der ‚Modernen F. X. Mayr Kur’ im Vordergrund. In der neuen Mental-Klinik möchten wir ein professionelles Angebot für die Erhaltung der psychischen Gesundheit etablieren."

