Tipp des Tages Groteske Szenen und witzige Dialoge

Die Zwillingsschwestern Nicole und Birgit Radeschnig präsentieren als Duo RaDeschnig ihr neues Programm "Doppelklick" über Annäherung in Zeiten von gegenseitiger Abschottung.

Bei ihrem neuesten Programm wird es auch lauter zugehen © Stefan Grauf-Sixt

Mit denselben Genen, aber völlig unterschiedlichen Suchergebnissen verlassen die Schwestern "RaDeschnig" (Nicole und Birgit Radeschnig) für einen Abend die Gemütlichkeit ihrer Paralleluniversen, um sich ihre verschiedenen Sichtweisen auf die großen Themen des Alltags ungefiltert um die Ohren zu hauen. Nach den Programmen "Kärnten", "A Zimmerl zum Leben", "Experimensch - das Magazin", "Rückblickend" und "Zimmer - Küche - Kabinett" präsentiert das Duo am Freitag sein neuestes Programm "Doppelklick". Eine Annäherung in Zeiten von gegenseitiger Abschottung und ein Hoch darauf, sich einfach mal so richtig anzuschreien.

Klagenfurt. Jazz-Club Kammerlichtspiele, Kardinalplatz. Freitag, 8. März, 20 Uhr. Karten unter Tel. 0660-216 19 66 erhältlich.