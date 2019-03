Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Geschäftslokal war zuvor die Modekette Tally Weijl eingemietet © Helmuth Weichselbraun

Der Umbau im Geschäftslokal am Alten Platz 23 ist in vollem Gang. Am 28. März wird das Schweizer Unternehmen Strellson dort sein erstes Geschäft in Österreich eröffnen. Zuvor war die Modekette Tally Weijl im Geschäfslokal eingemietet. Die Landeshauptstadt sei für die Männermode-Marke ein strategisch wichtiger Standort. Zudem hätte man vor Ort einen starken Partner mit langjähriger Erfahrung gefunden. Wer dies ist, damit hält man sich seitens des Unternehmens noch bedeckt.