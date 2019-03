Schweigemarsch in Klagenfurt

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KLZ/Markus Traussnig

Mehr als 500 Christen haben sich am Mittwoch in einem Schweigemarsch durch Klagenfurt bewegt, vom Landhausplatz bis zur Messehalle. Dort wollten sie Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) eine Resolution übergeben mit der Forderung, den Pfingstmontag gegen den Karfreitag einzutauschen und diesen auf diesem Weg zuim Feiertag für alle zu machen. Doch Kurz verweigerte die Annahme. So musste Kärntens VP-Obmann Martin Gruber die Erklärung übernehmen. Sie ist unterzeichnet vom Kärntner Superintendenten Manfred Sauer, dem katholischen Diözesenadministrator Engelbert Guggenberger und dem Altkatholischen Pfarrer Erich Ickelsheimer.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.