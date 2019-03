Facebook

Vitali Klitschko mit Sebastian Kurz © Markus Traussnig

Dort wo in den vergangenen Wochen die Klagenfurter Stadtrichter für Unterhaltung sorgten, lud Mittwochabend die ÖVP zum politischen Aschermittwoch. Rund 1300 Menschen kamen in die Klagenfurter Messearena. Vor der Veranstaltung gab es einen Protestmarsch der Kirchen. Die FPÖ feierte ihren politischen Aschermittwoch traditionell in Wels.

