Türmer Horst Ragusch lädt zum „Drum and Dance“-Abend in der beheizten Turmstube. © (c) Helge Bauer (Helge Bauer)

Heute Abend wird der Klagenfurter Stadtpfarrturm aus seinem Winterschlaf geweckt: Türmer Horst Ragusch lädt zum „Drum and Dance“-Abend in der beheizten Turmstube. „Uns geht es nicht darum, Krach zu machen“, erklärt Ragusch. Im Vordergrund stehe das Gemeinschaftsgefühl. „Wir wollen zusammen in einen Rhythmus kommen.“ Der Stadtpfarrturm sei dafür ideal: „Glocken sind schwingende Instrumente. Direkt unter der Türmerstube befinden sich fünf Stück davon“, so Ragusch. „Dadurch wirkt der Turm wie ein riesiger Lautsprecher.“