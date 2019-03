Tipp des Tages Mütter und Väter für SOS-Kinderdorf gesucht

Das SOS-Kinderdorf lädt Donnerstagabend zur Veranstaltung "Beruf Kinderdorfmutter/vater in Moosburg" und informiert die Interessierten über das Berufsbild, Rahmenbedingungen und den Arbeitsalltag.

In Österreich arbeiten derzeit 60 SOS-Kinderdorf-Mütter © SOS Kinderdorf

SOS-Kinderdorfmutter oder -vater ist ein moderner Sozialberuf, der sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt hat. Das Besondere an diesem Beruf ist die Betreuung der Kinder und Jugendlichen in einer spezifischen Lebensform durch ein professionell ausgebildetes Team. Das SOS-Kinderdorf sucht Kinderdorfmütter und -väter, die sich auf das Abenteuer einlassen, Kinder ein Stück ihres Lebens zu begleiten, ihnen Halt und ein zu Hause geben.

Am Donnerstag, den 7. März lädt das SOS-Kinderdorf erstmals zur Informationsveranstaltung "Beruf Kinderdorfmuttter/vater in Moosburg". An diesem Abend wird das Berufsbild und die Rahmenbedingungen ausführlich vorgestellt. SOS-Kinderdorfmütter und ihre Teams erzählen den Besuchern außerdem von ihrem Arbeitsalltag.

Moosburg. Gemeindesaal. Donnerstag, 7. März, 18 bis 20 Uhr. www.sos-kinderdorf.at/familie