Am 15. März findet das finale Casting zur Miss Kärnten-Wahl statt. Elf Fixstarterinnen gibt es bereits. Eine davon ist Bernadette de Roja - die erste Kandidatin mit Beeinträchigung.

Bernadette de Roja steht oft als Model vor der Kamera © Christian Holzknecht

Am 15. März ist das finale Casting zur Miss Kärnten Wahl in den City Arkaden in Klagenfurt. Es gibt bereits elf Fixstarterinnen. Eine davon ist Bernadette de Roja. Sie schaffte es als erste Kandidatin mit Beeinträchtigung ins Finale. "Wir haben sehr positive Rückmeldungen dazu bekommen, dass erstmalig eine Frau mit einer körperlichen Behinderung dabei ist", sagt Veranstalter Christoph Überbacher.