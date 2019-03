Bürgermeister von Kiew ist Gast beim Aschermittwoch-Treffen der ÖVP in der Messehalle. Ex-Boxweltmeister will sich zuvor die Stadt anschauen.

Klitschko und Kurz treffen sich regelmäßig, wie hier im Vorjahr in München © Bundeskanzleramt/Dragan Tatic

Mit etwas Glück trifft man heute, Mittwoch, in Klagenfurt einen Weltstar: Denn Vitali Klitschko, Bürgermeister von Kiew und ehemaliger Box-Weltmeister, ist vor Kurzem in Kärnten angekommen. Der 47-Jährige ist am Abend neben Bundeskanzler Sebastian Kurz der Stargast beim „Politischen Aschermittwoch“ der ÖVP.

