Plausteiner mit Tochter Michelle Ogris, die beim Kirchenwirt mitarbeitet © Stephan Schild

Am Rosenmontag wurde über das Vermögen von Siegfried Plausteiner ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Plausteiner ist Gastwirt und betreibt den Stadionwirt in der Siebenhügelstraße in Klagenfurt. Das teilten am Montag der Alpenländische Kreditorenverband (AKV), der Kreditschutzverband 1870 (KSV) und Creditreform in Aussendungen mit. Laut AKV wurde der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens von der Gebietskrankenkasse gestellt. Nähere Details zu den Insolvenzursachen gebe es derzeit nicht. Die Vermögenswerte werden vom Insolvenzverwalter eruiert.