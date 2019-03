Ein Toter, ein Schwerverletzter. Das ist die traurige Bilanz einer Explosion, zu der es am Dienstag kurz vor 11 Uhr auf dem Glock-Waffenfabriksgelände in Ferlach kam. Das Unglück passierte bei Schweißarbeiten.

Auf dem Glock-Areal hat es eine Explosion gegeben © KLZ

Schock und tiefe Betroffenheit bei den fast 200 Mitarbeitern der Waffen-Produktion Glock in Ferlach. Auf dem Hochsicherheitsgelände des Industriebetriebes, in dem vor allem Läufe für Glock-Pistolen gefertigt werden, kam es am Dienstag kurz vor 11 Uhr zu einer Explosion. Die betriebsinternen Alarmsysteme schlugen sofort an. Männer von drei Feuerwehren und die Besatzungen mehreren Rettungswagen waren binnen weniger Minuten am Einsatzort.