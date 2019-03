Facebook

43 Maturanten tanzten bei der Polonaise mit © (c) Dieter_Kulmer/Ballguide

Mit dem traditionellen Rosenball ging einer der größten Klagenfurter Schulbälle heute in der Früh zu Ende. „Die Umsetzung des Ballmottos ist sehr gut gelungen“, lobte Gabriele Fenkart, Direktorin des Viktringer Gymnasiums, bei ihrer Begrüßungsrede in der Messehalle. Ein Hauch des Ballmottos „Starry Night“ zog sich von dem ganz an das Gemälde van Goghs angelehnten Bühnenbild bis zu der von der Realmaturaklasse gestalteten Tischdeko. Marzipan-Ohren machten zum Abbeißen die Runde.

