Faschingsumzug in Hörtendorf mit verstörender Symbolik. Der Brauchtumsverein Pokeritsch findet nichts Anstößiges daran.

"Faschingsscherz" jenseits des guten Geschmacks © Kärntner Woche

Eine Sexpuppe, die an einem Galgen baumelt, auf dem Kopf eine Perücke, die sie allem Anschein nach als amerikanische Ureinwohnerin, politisch nicht korrekt "Indianerin", kennzeichnen soll. Mit dieser fragwürdigen Dekoration war ein Traktor des Brauchtumsvereins Pokeritsch am Samstag beim Faschingsumzug in Hörtendorf unterwegs.