Die Klagenfurter Faschingsgilde Waidmannsdorf lud am Samstag zum Faschingsumzug am Dienstag.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Waidmannsdorf scharrt der Lindi schon in den Startlöchern © Stephan Schild

WaiWai! Das Klagenfurter Faschingsmaskottchen Lindi steht schon im Starterhäuschen bereit. Die Abfahrtsschi sind angeschnallt, die Schibrille und der rot-weiß-rote Helm aufgesetzt und seine drei Medaillen hängen um den Hals. Am Samstag klapperte die Waidmannsdorfer Faschingsgilde den Markt in Waidmannsdorf und den Benediktinermarkt im Stadtzentrum ab, um zum großen Umzug am Faschingsdienstag ab 14.15 Uhr in der Luegerstraße in Waidmannsdorf zu laden. Dort wird heuer auch wieder der Lindi verbrannt. Im Gemeindezentrum gibt es zeitgleich die Faschingsparty mit Krapfen, Würstl, Drinks und DJ-Musik bei freiem Eintritt. Heuer neu ist, dass sich Gruppen über die Homepage der Gilde waiwai.at und über das Gildentelefon (0 66 4) 541 58 22 noch bis Montag 18 Uhr für die Teilnahme am Dienstag anmelden dürfen.