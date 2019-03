Facebook

Der KAC trauert um einen seiner prominentesten Fans © Werner Koscher

"Mit großer Traurigkeit" verabschiedet sich der Eishockeyclub KAC von Werner Schneyder, einem seiner "bekanntesten Anhänger, der den Rotjacken über sieben Jahrzehnte lang die Treue hielt".



Auf der Fahr zum Auswärtsspiel in Graz erreichte den EC-KAC die traurige Nachricht des Kabarettisten und Autors Werner Schneyder, der in Klagenfurt aufgewachsen ist und schon in seiner Klagenfurter Kindheit zum KAC-Fan gewordern war.