27-jähriger Afghane sitzt hinter Gittern, weil er rund einen Kilo Cannabis gewinnbringend verkauft hat. Die Polizei nahm den Mann in einer Diskothek in Klagenfurt fest.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/Hochmuth

Nach mehrmonatigen umfangreichen Ermittlungen in der Suchtgiftszene wurde aufgrund eines genehmigten Haftbefehls des Landesgerichtes Klagenfurt am 7. Februar ein 27-jähriger afghanischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Klagenfurt von Kriminalbeamten des operativen Kriminaldienstes des SPK Klagenfurt in einer Diskothek in Klagenfurt festgenommen.