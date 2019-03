In einer Klagenfurter Schule packte ein 14-Jähriger ein Messer aus und hielt es einem Mitschüler (13) an den Hals. Dabei wurde der 13-Jährige verletzt, der 14-Jährige suspendiert.

© KLZ/Fuchs

Aufregung in einer Klagenfurter Neuen Mittelschule: Am Freitag gegen 9 Uhr packte ein 14-jähriger Schüler aus Afghanistan im Unterricht plötzlich ein Messer aus und hielt es einem Schulkameraden an den Hals. Dabei fügte er dem 13-jährigen Afghanen eine leichte Schnittwunde am Hals zu.