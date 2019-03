Kindermaskenball Kleine feierten ganz groß den Fasching

Im Klagenfurter Konzerthaus fand am Sonntag der traditionelle Kindermaskenball statt. Piraten, Ninjas, Hexen und Clowns gaben sich ein Stelldichein.

© KLZ/Weichselbraun

Viele Klagenfurter Kinder haben sich schon lange darauf gefreut. Am Sonntag fand im Konzerthaus der 57. Kindermaskenball statt. Hunderte kleine Faschingsnarren folgten der Einladung der Landeshauptstadt und ließen sich vom bunten Programm begeistern. Neben der schwungvollen Musik mit Rolf Holub und Gert Prix brachte vor allem Circus Dimitri die vielen kleinen Piraten, Hexen, Clowns und Prinzessinnen in Stimmung. Besonders gerne wurde die gratis Fotobox und das Kinderschminken von den Gästen in Anspruch genommen.

