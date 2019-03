Am Wörthersee Urlaubsgast bezahlte Rechnungen in Höhe von 17.500 Euro nicht

Facebook

© APA/EXPA/Gert Steinthaler

Als besonders dreist erwies sich ein 54-jähriger Urlaubsgast aus Wien. Der Mann bezahlte offene Rechnungen in Höhe von 17.500 Euro einfach nicht. Er war in den Monaten August und September 2018 in mehreren Beherbergungsbetrieben in Velden und Pörtschach am Wörthersee eingemietet. Für die Übernachtungen und Leistungen in Spa-Bereichen zahlte er jedoch nicht.