Gegen Straßenlaterne geprallt Alkolenker verlor in Kreisverkehr Kontrolle über seinen Pkw

24-jähriger Student aus Slowenien wurde bei Unfall Samstag in Klagenfurt verletzt. Feuerwehr musste ihn aus Fahrzeug befreien. Ein Alkotest verlief positiv.

Das Fahrzeug wurde schwer beschädigt © BFW Klagenfurt

Schwerer Verkehrsunfall Samstag in den frühen Morgenstunden in Klagenfurt. Ein 24-jähriger Student aus Slowenien kam gegen 4 Uhr beim Südpark mit seinen Pkw in einem Kreisverkehr von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen eine Einfriedung der Postgarage und gegen eine Straßenlaterne. Das Fahrzeug kam schließlich seitlich zum Liegen.