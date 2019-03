Klitschko in Klagenfurt

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vitali Klitschko kommt am Mittwoch nach Klagenfurt © APA/EPA/Sergey Dolzhenko

Am Anfang war ein Mail in die Ukraine. Im Dezember fragte die Kärntner ÖVP bei Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko nach, ob der Ex-Box-Weltmeister als Redner zum Aschermittwoch-Treffen mit Bundeskanzler Sebastian Kurz nach Klagenfurt kommen will. „Im Jänner hat Klitschko zugesagt“, sagt ÖVP-Landesgeschäftsführerin Julia Schaar.

Mehr zum Thema Klitschko kommt Die ÖVP holt zwei "Schwergewichte" nach Kärnten

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.