In Klagenfurt schlugen Diebe am Freitag in vier Einkaufsmärkten zu. Sie stahlen aus Einkaufswägen Handtaschen samt Inhalt. In Friesach wurde aus einem Mantel die Brieftasche entwendet.

Die Polizei fahndet nach den Dieben © KLZ/Weichselbraun

In Klagenfurt verzeichnete die Polizei am Freitag eine ungewöhnliche Serie von Diebstählen. Gauner haben in vier Einkaufsmärkten in der Landeshauptstadt zugeschlagen. Angefangen hat es am Vormittag. Um 9.30 und 10.30 Uhr stahlen bisher unbekannte Täter aus den jeweiligen Einkaufswägen zweier Pensionistinnen (71 und 74 Jahre alt) deren Handtaschen. Darin befand sich jeweils die Brieftasche mit Bargeld, Bankomat- und E-Card, der Führerschein, eine Brille, ein Handy, etc.

Am Nachmittag, und zwar um 13 und 14 Uhr, wurden in zwei weiteren Märkten ein 53-jähriger Klagenfurter und eine 59-jährige Keutschacherin das Opfer von Dieben. Dem Mann wurde die Brieftasche aus einer Manteltasche gezupft. Der Frau wurde die Brieftasche aus dem Einkaufswagen gestohlen. Die Opfer vermissen nicht nur Bargeld, sondern auch Bankomat- und E-Karte sowie den Führerschein.

Ob zwischen all diesen Straftaten ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand von Erhebungen.

Täterbeschreibung

Auch in einem Einkaufsmarkt in Friesach war ein Dieb erfolgreich. Der Täter stahl aus der Manteltasche einer 67-jährigen Pensionistin aus dem Bezirk Lienz die Brieftasche samt Inhalt (Bargeld, Führer- und Zulassungsschein, Bankomatkarte sowie mehrere Kundenkarten).

Vom Täter gibt es eine Personenbeschreibung: Der Mann ist 30 bis 35 Jahre alt, rund 1,75 Meter groß, schlank und hat dunkle kurze Haare. Bekleidet war der Täter mit einem türkisblauen Pullover. Er hatte ein gepflegtes Auftreten.

Der Gesamtschaden all dieser Diebstähle ist hoch.