Stephan Wagner war bis vor zwei Jahren einer der größten Pflege-Unternehmer in Kärnten. Nach dem Verkauf der Heime mischt er in der Immobilien-Branche mit.

Einen Generationen-Park werde es auf der Liegenschaft in Waidmannsdorf nicht geben. "Das würde mich emotional freuen, aber das genehmigt sicher niemand", sagt Wagner © Helge Bauer

Dass hier etwas geschehen wird, ist augenscheinlich. Der Waidmannsdorferhof in der gleichnamigen Straße ist seit Jahren dem Verfall Preis gegeben. Auch von den angrenzenden Häusern – einem Einfamilienhaus in der Josef-Gruber-Straße und einem Plattenbau, in dem bis vor einigen Jahren ein Zeugen Jehovas Gebetssaal untergebracht waren – stehen auch nicht viel mehr als die Grundmauern. Nur: Was hier gebaut wird, darum wurde lange ein Geheimnis gemacht.

