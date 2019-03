Der Biber ist in diesem Bereich sehr aktiv. Grundeigentümer Mathias Orsini-Rosenberg bereitet der Nager Sorgen. Käferholz, das entfernt werden muss, kann nur mittels Seilkran entfernt werden.

Der Biber kann Bäume fällen, die einen Durchmesser von 50 bis 60 Zentimeter haben © Mathias Orsini-Rosenberg

Es sind teils mächtige Bäume, die entlang der Gewässer in Grafenstein herumliegen. Gefällt wurden Eschen, Pappeln und Co. von Bibern. "Dieses Gebiet ist ein Paradies für Biber. Sie werden aber zunehmend zum Problem", sagt Mario Deutschmann, Obmann der Jagdgesellschaft Grafenstein. "Früher gab es Schäden an Bäumen und Kulturen. Mittlerweile werden auch Auwälder hektarweise unter Wasser gesetzt", sagt Deutschmann.

