Bunte Farben und zahlreiche unterschiedliche Kostüme sind auch am Sonntag zu sehen © Jean Kobben - Fotolia

Am Sonntag können sich Groß und Klein bei den Faschingsumzügen in Ferlach und Niederdorf vergnügen. In Ferlach startet der Umzug um 13 Uhr vom Arbeiterheim zum Hauptplatz. Bei der anschließenden Faschingsparty am Hauptplatz findet eine Verlosung unter allen Mitwirkenden statt. Für die kleinen Besucher gibt es im Rathaus eine Kinderfaschingsparty. Treffpunkt für den Umzug in Niederdorf ist ebenfalls um 13 Uhr in der Franz-Jonas-Straße. Die Teilnahme ist kostenlos. Masken sind auch beim Kindermaskenball im Disneyland, veranstaltet vom slowenischen Kulturvereins Radise und beim Kinderfasching in der Don-Bosco-Kirche erwünscht. Das Team von Circus Dimitri unterhält sein Publikum beim bereits 57. Kindermaskenball der Stadt Klagenfurt. Vor Ort gibt es eine gratis Foto-Box und Kinderschminken.

Die Termine im Überblick:

Klagenfurt. 57. Kindermaskenball der Stadt Klagenfurt, 3. März., 15 Uhr (Einlass um 14.30 Uhr im Konzerthaus. Der Eintritt ist frei - Kinderfasching, 3. März, 14.30-17 Uhr, Don-Bosco-Kirche.

Ebenthal. Kindermaskenball im Disneyland, 3. März, 14 Uhr, Kulturhaus Radsberg. – Fasching in Niederdorf, 3. März., 13 Uhr, Franz-Jonas-Straße. Anmeldung (Prämierung): Tel. 0650-500 66 16.

Ferlach. Rosentaler Faschingsumzug, 3. März, Treffpunkt 12.30 Uhr beim Arbeiterheim, 13 Uhr Abmarsch zum Hauptplatz. Kinderfasching, Rathaus, 14.30-17 Uhr. Anmeldung für Gruppen: Tel. 0664-131 94 72.