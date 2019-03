Tipp des Tages Das närrische Treiben erreicht seinen Höhepunkt

In den Bezirken Klagenfurt und Klagenfurt-Land stehen am Samstag zahlreiche Faschingsveranstaltungen für Groß und Klein auf dem Programm.

Bei den Faschings-Terminen sind viele bunte Kostüme zu sehen © S.Kobold - Fotolia

Im Pfarrhof Viktring findet am Samstag ein Faschingsfest mit Spiel und Spaß für Kinder statt. Mit dabei ist auch Clown"Rote Feder". Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Bunte Kostüme und Maskierungen sind auch bei der Kinder-Faschingsparty in Gurnitz erwünscht, die im Rahmen des Gurnitzer Faschingsmarktes veranstaltet wird. Auf die Besucher warten unter anderem lustige Spiele und Kinderschminken. Außerdem können Faschingsmasken gebastelt werden. Bei den traditionellen Maskenbällen des MGV Maria Saal und der FF Moosburg werden wieder die besten Masken prämiert. Für Tanzmusik in Maria Saal sorgt das "duoblack". In Moosburg gibt es Unterhaltung mit der Gruppe "Die Hinterkoflacher" und eine große Disco.



Die Termine im Überblick:

Klagenfurt. Kinderfaschingsfest, 2. März, 15 Uhr im Pfarrhof Viktring.

Maria Saal. Maskenball des MGV Maria Saal, 2. März, 20.30 Uhr,Gasthof Fleißner in Zollfeld.

Moosburg. Maskenball der FF Moosburg, 2. März, 20 Uhr, Gasthof Tschemernig.

Ebenthal. Faschingsmarkt in Gurnitz, 2. März, 9-13 Uhr; Kinderfasching (11-13 Uhr), Feuerwehrhaus.