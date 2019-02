Neuer Store "Körperkult" expandiert nach Klagenfurt

Der Villacher Nahrungsergänzungs-Spezialist "Körperkult" eröffnet nun auch in Klagenfurt einen eigenen Store. Am 9. März ist Eröffnung.

Der neue Körperkult-Storemanager Dario Nonnis und Inhaber Markus Schuster freuen sich auf die Klagenfurter Neueröffnung © KK/Körperkult

Seit fünf Jahren betreibt "Körperkult"-Gründer Markus Schuster ein Geschäft in Villach. Nun expandiert der Nahrungsergänzungs-Spezialist mit März nach Klagenfurt. "Der Gedanke nach einer Erweiterung war immer schon da. Da der Store in Villach sehr gut läuft und wir einen passenden Mitarbeiter gefunden haben, haben wir uns nun für die Expansion nach Klagenfurt entschlossen", sagt Schuster. Der seinesgleichen größte Supplement-Store Kärntens wird am 9. März in der Waidmannsdorferstraße 84 eröffnen. Rund 50.000 Euro werden samt Ware in das Projekt investiert. "Gegen die Konkurrenz wollen wir uns mit einer größeren Auswahl und besserer Beratung durchsetzen", so Schuster.