Expansion"Das Futterhaus" eröffnet erste Filiale in Klagenfurt

Im Geschäftslokal war zuvor eine "Fressnapf"-Filiale eingemietet © Lerchbaumer

So manch ein Kunde war enttäuscht, als im Vorjahr die Fressnapf-Filiale von der Görzer Allee an die alte Stadtgrenze übersiedelt ist. Die Lücke, die im Bereich des Tierbedarfs in diesem Siedlungsgebiet entstanden ist, wird aber demnächst gefüllt. Das Geschäftslokal ist mittlerweile mit neuen Logos versehen. Das Unternehmen "Das Futterhaus" wird an diesem Standort eine Filiale eröffnen. Wann es so weit ist, ist noch offen, heißt es vonseiten des Vermieters. Man sehe die Eröffnung jedenfalls als "Bereicherung". Es wird dies die erste "Futterhaus"-Filiale in der Landeshauptstadt sein. Bislang gibt es in Kärnten zwei Filialen: eine in Villach und eine in Spittal.

