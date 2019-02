Nach der Insolvenz der Club-Dorf Hotelbetriebs GmbH, von der auch das "Veldener Traumschiff" betroffen ist, soll das Unternehmen fortgeführt und saniert werden. 3,4 Millionen Euro an Schulden wurden angemeldet.

Das "veldener Traumschiff" soll fortgeführt werden © (c) Daniel Raunig

Die insolvente Tiroler Club-Dorf Hoteldorfbetriebs GmbH mit Hotels in Tirol und Kärnten wird fortgeführt und soll saniert werden. In Velden ist am Seecorso das Veldener Traumschiff (ehemaliges Sporthotel Berger) betroffen.