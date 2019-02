Um 14 Uhr erfolgt am Samstag der Startschuss für den großen Faschingsumzug in Villach. Zehntausende Besucher werden erwartet. Die ÖBB stocken Verkehrsaufgebot auch heuer wieder auf.

Zehntausende Besucher werden auch heuer wieder beim traditionellen Faschingsumzug in Villach erwartet. Beginn des Samstag-Programms ist um 10.30 Uhr mit dem Kinderfasching am Oberen Kirchenplatz, um 12 Uhr erfolgt die Schlüsselübergabe des Bürgermeisters an das Prinzenpaar auf der Bühne am Hauptplatz. Um 13 Uhr nehmen die maskierten Gruppen für den Narrenumzug Aufstellung. Um 14 Uhr erfolgt dann der Startschuss für den großen Umzug, der sich durch die ganze Innenstadt ziehen wird.