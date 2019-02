Facebook

Der Verletzte wird im UKH Klagenfurt behandelt © KLZ/Traussnig

Am Dienstag um 8.05 Uhr war ein 26-jähriger Mann aus Krumpendorf in einer Firma in der Gemeinde Grafenstein mit dem Zerlegen eines Getriebes einer Seiltrommel beschäftigt. Dabei wurde vom 26-Jährigen Bremsreiniger verwendet, um den Kleber des Getriebedeckels aufzulösen. Danach erhitzte er das Getriebegehäuse. In der Folge kam es durch die im Getriebe entstandenen Gase zu einer Explosion.