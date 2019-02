Vielen Passanten fielen am Montag die Fahrzeuge der Feuerwehr vor der Kärntner Landesregierung in Klagenfurt auf. Feuerwehr gibt Entwarnung: Ein Wassereintritt hatte den Alarm ausgelöst.

Großaufgebot der Feuerwehr vor der Landesregierung in Klagenfurt © Kleine Zeitung

Etliche Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr Klagenfurt und Einsatzkräfte waren Montagmittag bei der Kärntner Landesregierung in der Mießtaler Straße im Einsatz. "Es handelt sich um einen Brandmeldealarm", hieß es in einer ersten Stellungnahme der Feuerwehr. Die Anzahl der Fahrzeuge und Einsatzkräfte sei mit der hohen Anzahl der Personen, die in dem Gebäude beschäftigt sind und dem damit verbundenen Gefahrenpotenzial zu erklären.