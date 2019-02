Tipp des Tages Kaffee trinken und Kindern helfen

Diese Woche schmeckt der Kaffee doppelt so gut, denn alle Erlöse aus dem Kaffeeverkauf im magdas Lokal in Klagenfurt kommen den Kinderprojekten der Caritas Kärnten zugute.

Die Woche des guten Kaffees im magdas © Caritas

Ein guter Morgen beginnt für viele mit einer Tasse Kaffee. Doppelt so gut schmeckt diese, wenn man damit auch noch Kinder in Not unterstützen kann. Kinder, die in extremer Armut leben, Kinder mit Behinderung, die ohne Unterstützung und Förderung aufwachsen und Kinder, die vor den Kämpfen in ihrer Heimat fliehen mussten, brauchen Hilfe.

Besucher, die bis 1. März 2019 im magdas Lokal auf dem Stauderplatz in Klagenfurt einen Kaffee trinken, unterstützen damit Kinderprojekte. Denn alle Erlöse aus dieser "Coffee to help-Aktion" kommen den Hilfsprojekten der Caritas Kärnten in Afrika, in Osteuropa und im Nahen Osten zugute.

Klagenfurt. magdas Lokal, Stauderplatz. Bis 1. März. www.caritas-kaernten.at