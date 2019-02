In der Gemeinderatssitzung am 7. März tauschen Wolfgang Germ und Christian Scheider die Ämter.

Germ übernimmt das Amt des Vizebürgermeisters von Scheider © KLZ/Markus Traussnig

Schon als Wolfgang Germ 2015 Obmann der Klagenfurter FPÖ wurde, war klar, dass er nach höheren Ämtern strebt. Am 7. März wird der nächste Schritt vollzogen - Germ wird in der Gemeinderatssitzung als Vizebürgermeister angelobt. Christian Scheider, seit seiner Abwahl als Bürgermeister 2015 in dieser Position, rückt in die Position des Stadtrats zurück. "Ich freue mich sehr, dass auch Landeshauptmann Peter Kaiser angekündigt hat, zur Sitzung zu kommen", sagt Germ.