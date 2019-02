Facebook

Einbruch in ein Wohnhaus - Symbolfoto © Helmuth Weichselbraun

Am Samstag in der Zeit von 11 und 14 Uhr brachen bis dato unbekannte Täter in eine Wohnung in Klagenfurt ein. Ein Fenster wurde aufgezwängt, die Wohnräume wurden durchsucht. Dabei wurden ein Rucksack, ein Mobiltelefon, ein Tablett und ein Notebook gestohlen.