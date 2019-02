Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Helmuth Weichselbraun

Am Sonntag gegen 11.45 Uhr war ein 53-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit mit seinem Auto in Klagenfurt in Höhe Kinoplatz unterwegs in Fahrtrichtung Süden, als plötzlich zwischen den vielen längs geparkten Fahrzeugen ein dreijähriges Kind auf die Fahrbahn lief.