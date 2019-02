Facebook

Löscheinsatz an der Bahnböschung - Symbolfoto © Markus Traussnig

Am Sonntag gegen 14.50 Uhr befuhr ein Güterzug die Eisenbahnstrecke von Rosenbach kommend in Richtung Villach. Dabei entstand vermutlich durch Funkenflug ein stellenweiser Brand der Eisenbahntrasse. Die einzelnen Brandherde wurden von den Feuerwehren St. Jakob/Rosental, Maria Elend, Frießnitz/Rosenbach, Rosegg, Dolintschach, Ledenitzen, Latschach, Faak am See und Gödersdorf gelöscht.