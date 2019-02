Facebook

Immer wieder kam es zu gefährlichen Bränden bei Wohnanlagen. © michael kurz

In der Zeit von 6. Jänner bis 20. Februar ereigneten sich im Stadtgebiet von Klagenfurt mehrere Brände im Bereich von Müllinseln und Müllcontainern.

Zuletzt hatten in der Nacht auf Donnerstag bei Wohnhausanlagen mehrere Container in frei zugänglichen Müllinseln gebrannt. Am Freitag konnten Beamte des Landeskriminalamts Kärnten nun einen 20-jährigen Tatverdächtiger aus Klagenfurt ausforschen: Der Arbeiter zeigte sich im Zuge der Befragung geständig. "Er gab zu, in den letzten eineinhalb Monaten sieben Brandlegungen von Müllcontainern begangen zu haben", heißt es im Polizeibericht. Mit der offenen Flamme eines Feuerzeuges habe er die Müllbehälter in Brand gesetzt, heißt es von der Polizei.

Das Motiv

Als Motiv gab der 20-Jährige "Wut und Stress" an. Der durch die Taten entstandene Gesamtschaden ist derzeit noch nicht bekannt. Es wurden im Zuge dieser Brandereignisse keine Personen verletzt, betont die Polizei.

Auch hier brannte ein Müllcontainer. Foto © Markus Traussnig

Der 20-Jährige wird nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Klagenfurt auf freiem Fuß angezeigt. Er befindet sich also nicht in Untersuchungshaft.

Zwei Täter, zwei Brandserien

In den vergangenen Wochen kam es in Klagenfurt immer wieder zu Bränden. Die Polizei hatte schon bald den Verdacht, dass es sich um zwei verschiedene Täter handelt. Das hat sich nun bewahrheitet: Nachdem im Jänner ein 21-Jähriger gestanden hat, eine Serie von Bränden gelegt zu haben, hat nun auch der 20-Jährige gestanden, eine andere Brandserie gelegt zu sein.

Das war einer der letzten Brände, der unheimlichen Brandserie. Foto © Berufsfeuerwehr

Der 21-jährige Brandstifter war in der zweiten Jännerwoche verhaftet worden. Er hatte in der Karawankenblickstraße nahe Waidmannsdorf an der Grenze zum Stadtteil Viktring in zwei Tagen vier Brände gelegt. Beim 21-Jährigen wurden zudem Drogen gefunden, sowie eine Schreckschusspistole samt mehreren hundert Stück Patronen und ein Samuraischwert.

Sieben Brände

Der zweite Tatverdächtige, der jetzt ausgeforscht wurde, war in anderen Stadtteilen von Klagenfurt (etwa in Fischl und St. Peter) unterwegs. "Er ist bisher unbescholten", sagt Polizeisprecherin Waltraud Dullnigg. "Es gibt keine Hinweise, dass die beiden Männer sich kennen oder irgendetwas miteinander zu tun haben." Der nun ausgeforschte 20-Jährige gab sieben Brände zu. Zwei weitere Müllcontainer-Brände sind noch nicht geklärt, beziehungsweise konnten sie noch keinem der beiden Männer zugeordnet werden.

Foto © Kleine Zeitung

