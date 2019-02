Frau hatte Schwächeanfall Nachbar hörte Hilfeschreie und rettete Pensionistin

Eine 83-Jährige stürzte in ihrer Wohnung in Klagenfurt. Aufmerksamer Nachbar holte Hilfe. Feuerwehr stieg über den Balkon in die Wohnung im dritten Stock. Die Frau hätte es aus eigener Kraft nicht geschafft, aufzustehen.