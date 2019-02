Brandy Brandstätter„Die Leute sollten wieder viel mehr Gaude haben“

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Brandy Brandstätter im Gespräch © elisabeth peutz

Ihre Ausstellung in der Alpen Adria Galerie im Stadthaus hat großen Erfolg. Als Grafiker waren sie schon immer kreativ, als Künstler per se lernt man Sie aber erst seit ein paar Jahren kennen.

BRANDY BRANDSTÄTTER: Wollen wir nicht per Du sein? Im kleinen Kreis habe ich immer etwas gemacht. Freunde haben mich ermutigt, aber . . . Eigentlich fing es mit der Ingeborg Bachmann an. Sie begleitet einen in Klagenfurt ja immer irgendwie.



Inwiefern?

Sie ist einmal da, dann ist sie wieder weg. Man glaubt, sie zu verstehen, dann begreift man wieder gar nichts. Anlässlich ihres 90. Geburtstags habe ich im Jahr 2016 eine Ausstellung im Musilhaus gestaltet.



Auf eine Installation 2017 gab es ein noch viel größeres Echo.

Ja, das war überwältigend. Seit es zur Fastenzeit die Installationen im Klagenfurter Dom gibt, war es ein Traum von mir, eine machen zu dürfen. Dann bekam ich die Chance. Ich bin sofort hingegangen und dachte: „Was mach’ ich jetzt?“ Verhängen wollte ich nichts, das war klar. Und der Dom ist ja selbst schon so bunt. Was da los ist in dieser barocken Kirche! Dann ist es mir auf ein Mal eingefallen.