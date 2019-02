Facebook

Kaiser gratulierte Mathiaschitz © SPÖ

Donnerstagvormittag war Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz noch bestens gelaunt. Bei der SPÖ-Bezirksparteikonferenz werde es "wohl ein paar Streichungen geben", sagte sie am Rande einer Veranstaltung, "dramatisch wird das aber nicht". Am Ende der Veranstaltung, die unter dem Motto "Stolz auf Klagenfurt" in der Schleppe Eventhalle stattfand, gab es dann doch mehr Streichungen als erwartet. Die Bürgermeisterin wurde von 82 Prozent der 100 Delegierten als Bezirksparteivorsitzende bestätigt. Einer der ersten Gratulanten war SPÖ-Landesparteivorsitzender Landeshauptmann Peter Kaiser.

