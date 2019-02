Streit wegen Sperrstunde: 52-Jähriger schlug in einem Lokal in Magdalensberg einem anderen Gast ins Gesicht. Der stürzte zu Boden, erlitt schwere Verletzungen und verstarb zwei Sage später im Klinikum.

Das Opfer verstarb zwei Tage nach seiner Einlieferung ins Klinikum © KLZ/Weichselbraun

Die beiden Männer waren in jener Samstagnacht die einzigen Gäste in einem Lokal in der Gemeinde Magdalensberg. Als die Kellnerin in der Nacht auf 10. November Sperrstunde machen wollte, gerieten ein 52-Jähriger und ein 57-Jähriger Gast ohne ersichtlichen Grund in Streit.

