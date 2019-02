In der Schiffswerft in Strau wurde am Freitag die neue Verkaufs- und Produktionshalle in Betrieb genommen. Gleichzeitig wurde Europas erster Yamaha-Flagship-Store eröffnet.

Geschäftsführer Wolfgang Jaritz auf einem Waverunner, der neu im Sortiment ist © Markus Traussnig

Rechtzeitig zur Wiedereröffnung der Produktions- und Verkaufshalle wurden am Donnerstag die letzten Arbeiten abgeschlossen. Im Rahmen einer Feier in der Jetmarine-Schiffswerft in Strau bei Ferlach wurde am Freitag der Neubau offiziell in Betrieb genommen. Im Mai vergangenen Jahres hatte ein Feuer die 3000 Quadratmeter große Halle vernichtet (siehe unten). Geschäftsführer Wolfgang Jaritz war damals fest davon überzeugt: "Wir wollen sie schnellstmöglich wieder aufbauen."

